Глава Минздрава - протестовавшим матерям: ваша просьба равносильна просьбе разрешить детям играть со взрывчаткой

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис сказал, что необходимо ввести "паспорт возможностей" для детей с 12 лет, который будет действовать только в местах развлечения, поскольку именно в школах сейчас больше всего распространяется COVID-19.

"Мы должны обратить внимание на то, что во время второй волны школы работали в основном удаленно, поэтому дети только сейчас начинают болеть, а кого можно, сейчас прививают", – сказал Дулькис.

По его словам, сейчас в группе с 12 лет 30% детей привиты, а 20% – переболели.

"Еще половина не болела и не привита. В группе до 11 лет переболело немного детей", – заметил министр.

Он акцентировал, что "паспорт возможностей" для детей никак не связан с образованием и внешкольными занятиями.

"Все, что связано с официальной программой, даже если это поход в кино - не запрещено. "Паспорт возможностей" действует только в сфере развлечений", – сказал Дулькис.

Он сказал, что намерен привиться бустерной дозой 17 декабря.

"Если случайно появится время, и я увижу, что могу сделать это раньше, то сделаю, но пока в планах 17 декабря", – сказал он.

Он заметил, что те, кто считает, что у них есть антитела, прежде чем привиться, могут сдать тест на антитела.

"Сегодня правительство рассматривает возможность сдачи такого теста не только переболевшими, но и теми, кто прививался, чтобы принять решение о ревакцинации, сдав анализы. В таком случае срок действия "паспорта возможностей" продлят", – пояснил министр.

Дулькис обратился и к протестовавшим против вакцинации детей матерям, заверив, что власти хотят защитить их детей.

"Просьба не прививать детей сродни просьбе "разрешите нашим детям играть со взрывчаткой". Не обижайтесь, но такое мы никак не можем допустить, поэтому призываю всех тестироваться в школах и прививаться. Это признали в масштабе всего мира – это самый эффективный способ борьбы с пандемией", – заметил министр.

"Кому сложно думать о государстве или обо всем обществе, подумайте о своих близких", – прибавил он.

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