У здания Министерства сельского хозяйства фермеры требуют отставки министра

Фермеры привезли к зданию Министерства сельского хозяйства тюки сена и требуют отставки министра Кястутиса Навицкаса.

Министр вышел к фермерам и сказал, что некоторые упреки в его адрес несправедливы, он не намерен уходить в отставку.

Фермеры спросили у министра, когда он уйдет в отставку, Навицкас ответил, что если они пришли только с такими требованиями, то говорить больше не о чем, и ему жаль, что фермерам больше нечего сказать. Ведь есть много работы, совещаний.

Однако потом дискуссия все же началась. На вопрос, что будет со стратегическим планом, на подготовку которого остался всего месяц, Навицкас ответил, что оценка влияния на сектор была проведена в 2020 г. Сами стратегические направления плана уже установлены, а в ЕС политическое соглашение достигнуто только в июне 2021 г.

Экосхемы были представлены ЕК, сейчас ждут замечаний EK. Когда их получат, можно будет продолжать работу. Сейчас ждут конкретных предложений от фермеров.

Некоторые требования в сфере охраны природы до сих пор не утверждены. Планы представили лишь несколько стран, в которых структура сельского хозяйства проще.

Например, в Ирландии всего 10% пахотной земли, а зеленый курс охватывает именно такую землю.

Представитель Литовского сескохозяйственного совета И.Янкаускас сказал о сегодняшней акции так: "После встречи нашего совета с министром проявили активность молодые фермеры. Они активные, творческие, умеют управлять информацией. Они также понимают, что если ничего не делать, будущее нашего бизнеса повиснет на волоске. Недоверие к министру огромное. Мы видим много индивидуальных инициатив, к которым присоединяются другие фермеры. Я думаю, эта группа еще удивит находчивыми акциями".

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