Специалисты о ревакцинации: некоторым жителям лучше прививаться перед выходными

Если для первой вакцинации от коронавируса рекомендовалось выбирать вакцину Moderna, то в качестве бустерной предлагают Pfizer. Кроме того, некоторым жителям стоит планировать ревакцинацию перед выходными.

С 17 ноября в Литве можно привиться бустерной дозой вакцины от коронавируса, если с момента полной вакцинации прошло 4 месяца.

Онкоиммунолог Марюс Стрёга в передаче "Тема Delfi" пояснил причину такого решения.

"Департамент статистики представил нам данные об эффективности всех вакцин, которые используют в Литве. Если сравнить эти данные с недавно появившимся шведским исследованием, то видно, что вывод тот же - через 4 месяца эффективность вакцины значительно снижается. А через 6-7 месяцев снижается и защита от тяжелой формы болезни. Например, в случае с AstraZeneca защиты не остается уже через 3 месяца. Остается защита от госпитализации, но от варианта болезни с симптомами вакцина уже не защищает, они болеют, как и непривитые", – сказал ученый.

По этой причине было решено разрешить ревакцинацию через 4, а не 6 месяцев.

"Это не настоятельное требование, но об этом должны подумать люди, у которых есть риск тяжелого течения COVID-19. Это люди с ожирением, жители старше 65 лет, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями дыхательной системы, гематологическими, онкогематологическими заболеваниями, онкологией и др. Таким людям стоит не ждать 6 месяцев, а привиться через 4", – заметил Стрёга.

По словам эксперта, реакция на третью дозу у большинства людей не бывает серьезнее, чем на вторую.

"Если была бурная реакция иммунной системы, у пожилых людей такое бывает редко, после второй дозы, то после третьей, если человек видит, что появляются симптомы, можно выпить парацетамол. Нестероидные лекарства пить не рекомендуют, поскольку было замечено, что они оказывают отрицательное воздействие на формирующийся иммунитет (...)", – сказал он.

Если человек после второй дозы плохо себя чувствовал, то ему лучше привиться третьей перед выходными, чтобы можно было отлежаться.

"Те, кто очень боится реакции организма, могут, хотя это не рекомендуется, но для снятия страха могу выпить парацетамол и перед вакцинацией, если у них организм бурно реагировал после второй дозы. Можно планировать время прививки, привиться перед выходными", – заметил Стрёга.

Он не рекомендовал пить аспирин, поскольку это может нанести вред.

"Там совершенно иной механизм образования тромбов. Аспирин - нестероидное лекарство от воспаления. Не стоит его выбирать. Когда развивается тромбоз с тромбоцитопенией, аспирин, если начинается кровотечение, может только ухудшить ситуацию. Его пить не рекомендуется", – сказал эксперт.

Стрёга рекомендует в качестве третьей дозы выбирать вакцинацию Pfizer.

"Moderna идеальна на начальном этапе. Исследования показали, что именно после вакцинации Moderna на первом этапе иммунитет держится дольше всего", – заметил он.

"А для ревакцинации однозначно и лично я, и совет экспертов рекомендовали Pfizer", – сказал Стрёга.

Вирусолог Саулюс Чаплинскас успокаивает родителей, которые боятся прививать детей.

"То, что нам известно сейчас, не идет ни в какое сравнение с тем, что мы знали, когда вакцина только появилась. Естественно, что вакцина испытывалась на здоровых взрослых. (…) Естественно, что такую крепкую дозу, как Moderna, детям нельзя назначать, там другой показатель индекса массы и т.д. Но сейчас уже вакцина приспособлена для детей, модифицирована, она безопасна и эффективна", – сказал он.

Он заметил, что ковид может быть опасен и для детей, особенно, если у них есть другие заболевания.

"Я предлагаю любить детей, интересоваться тем, что происходит, принимать взвешенное решение на базе информации, найти возможность позаботиться о детях, привить их", – сказал Чаплинскас.

Он призвал жителей задуматься над тем, какова вероятность того, что они встретятся с вирусом в холодное время года.

"Наверное, многие сталкивались, были там, где находились больные. Вопрос лишь в том, как долго мы там находились и дышали этим воздухом, были ли мы в маске, проветривали ли помещение. Или насколько оперативно иммунная система с этим справилась. Если социальная жизнь не будет закрыта, а этого делать не надо, в противном случае палка ударит другим концом, тогда все мы - и привитые и непривитые, и переболевшие - окажемся в такой ситуации.

Тут важно, кто быстрее, мудрее, мы, люди, или вирус воспользуется шансом распространения, который люди ему предоставляют? Будет ли готова наша иммунная система эффективно бороться с вирусом?", – сказал Чаплинскас.

Те, кто надеется, что им удастся легко переболеть, по мнению вирусолога, играют в русскую рулетку.

"Это игра в русскую рулетку. Только патронов в барабане будет больше у тех, у кого есть хронические болезни, кто не выполняет указания врачей", – сказал вирусолог.

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