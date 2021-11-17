"Литовская почта": праздничные подарки стоит высылать по почте в ближайшее время

"Литовская почта" информирует, что из-за пандемии до конца не восстановилась работа некоторых авиакомпаний, которые перевозят и почту, поэтому посылки в некоторые страны идут дольше обычного. В числе таких стран – Канада, США, Новая Зеландия, Австралия, Великобритания. Несмотря на то, что до праздников времени осталось немало времени, о пересылке подарков рекомендуют позаботиться раньше. Самый крайний срок отсылки, если вы хотите, чтобы подарки пришли к праздникам - последние дни ноября.

"Несмотря на то, что работа большинства авиакомпаний восстановилась, некоторые направления не вернули, а оставшиеся самолеты перевозят меньше посылок, поэтому часть посылок перевозит наземный транспорт. Количество посылок понемногу растет, в некоторые страны посылки уже сейчас идут дольше обычного, однако в пиковое время посылки будут дольше идти во всех направлениях. Тех, кто планирует послать посылку за границу, призываем высылать посылки как можно скорее", – сказала представитель "Литовской почты" Дейманте Жебраускайте.

Она прибавила, что "Литовская почта" работает в рамках Всемирного почтового союза, поэтому доставка некоторых посылок зависит от работы почты в других странах. Кроме того, на сроки доставки влияет и ситуация с COVID-19 в конкретной стране, надо учитывать, нет ли ограничений на движение внутри страны.

Самая сложная ситуация сейчас с посылками в США – если недавно средний срок доставки был 12 дней, то сейчас он увеличился до 2–3 недель и более.

Дольше идут посылки и в другие страны: в Канаду – до 20 дней, в Ноцую Зеландию и Австралию – до 30 дней, в Великобританию и Ирландию – около 2 недель.

По словам Жебраускайте, праздничный период - самый интенсивный – количество посылок увеличивается в 2–3 раза. Пик фиксируется в конце ноября и длится до праздников, поэтому, если вы хотите порадовать живущих за границей близких - поспешите.

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