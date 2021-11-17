В Литве можно раньше привиться третьей дозой вакцины от коронавируса

Министерство здравоохранения Литвы оценило рекомендации экспертов и данные научных исследований, поэтому обновило порядок назначения третьей (бустерной) дозы вакцины от коронавируса.

С 17 ноября все совершеннолетние жители Литвы могут привиться бустерной дозой вакцины от коронавируса. Можно выбирать из трех вариантов: Comirnaty (производитель BioNTech и Pfizer) или Janssen (производитель Janssen Pharmaceutica NV) - эти вакцины можно использовать спустя 4 месяца после полной вакцинации, или Spikevax (производитель Moderna) – через 6 месяцев со дня полной вакцинации.

Как и ранее, Janssen назначается только тем, кто в первый раз прививался этой вакциной.

Бустерную дозу Comirnaty или Spikevax назначают жителям, которые прививались любой из 4 вакцин от COVID-19, которые используют в Литве.

Вакцину Vaxzevria для ревакцинации использовать не будут. В случае со Spikevax третья доза будет составлять половину обычной дозы, таковы рекомендации Европейского агентства лекарственных средств.

Жителей, которые перед третьей дозой или между второй и третьей переболели коронавирусом, прививать бустерной дозой не будут – полученный после болезни иммунитет гарантирует им достаточную защиту. Это значит, что факт болезни COVID-19 приравнивается вакцинации бустерной дозой.

Важно знать, что жителям, которые заболели коронавирусом, не успев завершить полный курс вакцинации, через 180 дней надо привиться второй дозой.

В редких случаях после вакцинации у жителей не появляются антитела. Таким людям разрешат привиться третьей дозой не раньше чем через 28 дней после полного курса вакцинации. В таких случаях жители должны обращаться к своему семейному врачу, который даст соответствующие рекомендации.

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