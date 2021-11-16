Президент Эстонии о беседах с Путиным: противники говорят даже во время войны

Желание официальных Минска и Москвы, чтобы страны ЕС напрямую говорили с режимом Лукашенко, похоже сбылось: после звонка Владимиру Путину канцлер Германии Ангела Меркель созвонилась и с Александром Лукашенко.

На Западе немало критиков таких переговоров, но не все лидеры стран ЕС считают их предательством или капитуляцией. В их числе и президент Литвы Гитанас Науседа, который ранее говорил о невозможности подобных переговоров, но сегодня в интервью BBC озвучил другую позицию.

"Думаю, что есть возможности разрешить кризис, обратившись и к господину А. Лукашенко, как только что сделала Ангела Меркель. Мы должны говорить с человеком, который в ответе за то, что происходит на границе", – сказал Г. Науседа в интервью BBC. По его словам, с Беларусью также нужно говорить о гуманитарных проблемах, вызванных этим кризисом.

Даже страны Балтии, о единстве которых должны свидетельствовать встречи глав Литвы, Латвии и Эстонии, не могут договориться, как действовать в такой ситуации.

Возможность совместного обращения в НАТО остается, демонстрировать солидарность три страны могут на различных встречах, но позиции во ряду вопросов, связанных с агрессивными действиями соседей и тактикой коммуникации, расходятся.

Это в интервью Delfi признал президент Эстонии Алар Карис.

- Господин президент, Вы сюда приехали второй раз за последние месяцы, это необычно для президентов Эстонии. Можно подумать, что единство стран Балтии существует не только на бумаге, но и в реальности. В духе этого единства согласитесь ли Вы с Литвой в том, что положение на границе с Беларусью задумано или организовано не только Лукашенко, но и Кремлем?

- Да, сегодня мы говорили об этом. И все сошлись на том, что без России это не может происходить. Можно видеть Есть признаки. И главы некоторых стран Запада начали общаться с Владимиром утиным, чтобы решить эту проблему.

- В прошлый раз, когда Вы были в Литве, Вы сказали, что открыты для дискуссий с Россией. А на самом деле, о чем говорить с Путиным или кем-то другим в России? Особенно, если иметь в виду, что Россия представляет собой активную часть этой белорусской агрессии против стран ЕС и НАТО. Путин говорит - заплатите Лукашенко, и он перестанет делать то, что начал.

- Есть что-то, о чем можно говорить. Даже в военное время противники консультируются друг с другом. Есть политические консультации на более низком уровне, например, недавно наш министр иностранных дел по телефону говорила с главой МИД России Сергеем Лавровым, такое происходит.

Другой момент, это не только политические темы, это темы из сферы охраны природы, культуры, надо поддерживать контакты и диверсифицировать подход к общению с Россией. Есть, к примеру, финский способ, но есть и другие. Поэтому, я думаю, чем больше, тем лучше.

- Говорят, что при общении важна обратная связь. Можно ли в ближайшее время рассчитывать на такую позитивную связь в диалоге с Россией? Как Вы считаете?

- Трудно гадать. Весь ЕС заморозил отношения с Россией, а Эстония - часть ЕС. Реально ничего не происходит. Трудно предсказать будущее, но надо держать уши и глаза открытыми, а когда появится окно возможности, сможем продолжить отношения и сотрудничество.

- Давайте поговорим о недавней истории, связанной с этими окнами. Ваша предшественница Керсти Кальюлайд несколько лет назад встречалась с Путиным. Литва критиковала Эстонию за то что та не согласовала свою позицию с другими странами Балтии. Была ли эти встреча полезной, если смотреть с позиции сегодняшнего дня?

- Ну, мнения по этому вопросу разделились и в Эстонии, не все были довольны визитом. И страны Балтии говорили, что надо было консультироваться с другими странами. Но если взглянуть назад, если честно, ничего плохого эта встреча не принесла. Даже такие встречи, которые ни к чему не приводят, в определенное время нужны.

- Вы пришли в политику несколько из другого мира. Давала ли бывший президент Вам советы, особенно в том, что касается России?

- Конечно, мы с ней говорили, я был знаком с Кальюлайд прежде, до того как она стала президентом. Поэтому мы говорили не только поскольку важны и отношения с другими странами. В начале интервью я говорил о важности единства. Эстония уже оказывала Литве помощь в начале кризиса с мигрантами, летом.

- Если говорить о единстве в дальнейшем – если надо будет активировать 4-ю статью НАТО или положение усугубится, на что Эстония готова в будущем, как далеко она может пойти?

- Все зависит от Литвы или Латвии, что им нужно. Ты не можешь помогать тем, кто не просит о помощи. Мы члены НАТО, значит, союзников надо поддерживать, если что-то случится в Литве, Латвии или где-то еще. Надо идти шаг за шагом, все зависит от ситуации, как она будет развиваться, увидим.

Вы говорили с президентом Литвы, обсуждалась ли ситуация с 4-й статьей НАТО, выразила ли Литва пожелание получить больше помощи со стороны союзников, например, Эстонии?

Мы говорили с главами всех стран Балтии и президентом Польши об этой 4-й статье НАТО, сейчас это дело Литвы и Польши поднимать этот вопрос, если потребуется, Эстония их поддержит.

Вас могут запомнить как принципиального и дальновидного человека в общении с большими странами. 10 лет назад Китай отказал Вам в выдаче визы за то, что Вы встретились с Далай-ламой. Литва выбрала похожий путь, который одни называют смелым, другие - рискованным, это касается Китая: Литва покинула формат 17+1 и разрешила открыть представительство Тайваня в Вильнюсе. Рассмотрит ли Эстония возможность выбрать один из этих путей?

Во-первых, сейчас мы говорим о том, что Китай - это вызов, что бы это ни значило в разных обстоятельствах. Но, конечно, мы еще находимся в формате 16+1, хотя у нас та же цель – формат 27+1. Проблема в том, что это требует времени и не происходит за одну ночь. В ближайшее время мы не планируем покидать этот формат, хотя я не участвовал в недавних встречах, они были заморожены.

Что касается представительства Тайваня, у нас таких дискуссий не было. Я не знаю, есть ли планы в связи с открытием посольства.

Разрешите перефразировать вопрос: Литва не видела пользы от своего присутствия в формате 17+1. Как эстонская, так и литовская разведка предупреждали о действиях Китая. Видите ли Вы пользу в таких форматах, если иметь в виду отношения с ЕС и особенно растущее беспокойство в связи с геополитическими состязаниями между Китаем и нашим союзником - США?

Конечно, надо внимательно следить за тем, что делают США, основным противником которых является Китай. Это значит, что мы должны проявлять осторожность и, как тут сказать, говорить союзникам, что Россия все еще представляет опасность.

Я коротко беседовал с вице-президентом США Камалой Харрис, она сказала, что она - на нашей стороне. Но это была очень короткая беседа. Поэтому надо иметь в виду, что мы должны быть заметными, чтобы знали, что мы как Европа существуем.

А если Китай будет оказывать больше давления на Литву, где будет Эстония?

Это гипотетический вопрос, поскольку, что можно ответить на "если"? В нашем случае действует политика единого Китая, но это не означает, что мы не поддерживаем связи с Тайванем – поддерживаем. Но мы придерживаемся своей устоявшейся политики.

Вы как человек из научного, академического мира, наверное, слышали высказывание "не смешивайте искусство/спорт с политикой". Как Вы считаете, возможно ли это, когда речь идет о таких враждебных странах, как Россия или Китай?

Конечно же, политический подтекст есть везде - и в спорте, и в искусстве. Но надо разделять, что политично, а что - нет. Не надо обесценивать культурную дипломатию, я думаю, это очень важно. То же самое со спортом. Мы это поддерживаем.

Вы, наверное, обратили внимание на ухудшение ситуации с коронавирусом в Эстонии. Некоторые страны возвращаются к карантину. Есть ли вероятность, что Эстония предпримет такой шаг, одобряете ли Вы это?

Сейчас мы об этом не говорим. Нужно провести анализ – выяснить, какая практика лучше. Поскольку разные страны ведут себя по-разному, масштабы вакцинации тоже разные.

Например, даже в Исландии, где привиты почти 90%, заболеваемость растет. Поэтому есть много факторов, которые надо суммировать, чтобы понять, что происходит – есть разные штаммы и т.д. Главное – привить как можно больше людей, чтобы было как можно меньше тяжелых форм болезни.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!