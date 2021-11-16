Павилёнис: звонок Меркель Лукашенко не соответствует официальной позиции Германии

Звонок завершающей срок полномочий на посту канцлера Германии Ангелы Меркель Александру Лукашенко не соответствует официальной позиции Германии, заявил председатель Комитета по иностранным делам (КИД) Сейма Литвы Жигимантас Павилёнис.

"Эта беседа вызвала у всех нас удивление, не только у нас, но, я думаю и у немецких коллег", – заявил Ж. Павилёнис во вторник журналистам в Сейме.

"Еще в пятницу вместе с действующим кандидатом в лидеры ХДС (Христианско-демократического союза) Норбертом Рёттгеном мы подписали заявление, в котором недвусмысленно говорится, что А. Лукашенко является преступником и его необходимо судить", - сказал литовский парламентарий.

По его словам, официальная позиция Германии по вопросу нелегальной миграции на границах Литвы, Польши и Латвии с Беларусью была изложена на заседании Совета министров иностранных дел Евросоюза в понедельник.

Тогда министры решили ужесточить санкции в отношении режима в Беларуси.

"Сейчас собираются доказательства, пришиваются к делу и виновные будут названы. Вот официальная позиция Германии. Я очень надеюсь, что так и будет", – добавил он.

Глава КИД Сейма назвал звонок А. Меркель личной инициативой, противоречащей линии ЕС.

"Любой раскол в ЕС поможет автократическим режимам продвигать собственный нарратив, который мы слышим каждый день. Наше единство - единственное, что может защитить нас от таких кризисов, ясно дав понять, кто виноват. А виноват А. Лукашенко, стоящий за ним В. Путин, как ранее ясно и заявляла г-жа А. Меркель, и, честно говоря, и другие автократические режимы, тот же Китай, который постоянно прикрывает эти действия в Организации Объединенных Наций", – сказал Ж. Павилёнис.

По его словам, в США негативно смотрят на разговор А. Меркель с А. Лукашенко.

По словам депутата Сейма, в четверг в Литву прибудет заместитель госсекретаря США Энтони Блинкена по вопросам демократии Узра Зея. С ней будет обсуждаться ситуация с нелегальной миграцией.

В понедельник вечером стало известно, что Лукашенко и Меркель провели телефонные переговоры о нелегальных мигрантах на границах Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией и обсудили пути выхода из кризиса.

До сих пор западные лидеры принципиально не взаимодействовали с Лукашенко, потому что президентские выборы 2020 года в Беларуси были недемократическими, а их результаты - сфальсифицированными.

Тысячи мигрантов в последние месяцы пытались попасть в Польшу, Литву и Латвию, входящие в ЕС, через границу с Беларусью. Напряженность на границе резко возросла на прошлой неделе, когда там собралось несколько тысяч мигрантов. Они продолжают пытаться прорваться через пограничные ограждения.

Брюссель и правительство Литвы обвиняют минский режим в организации миграционных потоков и называют такие действия гибридной агрессией в ответ на предыдущие блокирующие санкции против Беларуси за репрессии оппозиции после прошлогодних президентских выборов.

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