Советник президента Литвы: общение Запада с Лукашенко и Путиным – для выхода из кризиса

Беседы лидеров Германии и Франции с президентами Беларуси и России являются одной из мер разрешения проблемы нелегальной миграции, поскольку одними санкциями не удастся преодолеть кризис, заявила советник президента Литвы Аста Скайсгирите.

"Да, санкции нужны за те, по нашему мнению, преступления против прав человека и вообще человечности. Однако помогает ли это разрешить ситуацию? Нет, это не помогает разрешить ситуацию, до сих пор не помогло разрешить, поэтому мы должны смотреть на другие средств, которые есть в нашем арсенале", – сказала советник по вопросам внешней политики президента Аста Скайсгирите в интервью радиостанции Ziniu radijas во вторник.

"Да, общение является одной из таких мер, поэтому мы ее совершенно не осуждаем – наоборот, мы видим, что через лидеров Германии и Франции мы можем направить сигналы этим авторитарным лидерам, с которыми мы не общаемся", – сказала А. Скайсгирите.

По ее словам, подход Балтийских государств отличен от публично озвучиваемых позиций западных лидеров тем, что после выборов, на которых Лукашенко объявил себя победителем, эти западные государства "при необходимости могут общаться с авторитарным лидером Беларуси".

"То, что общаются, это не плохо. Если мы все договоримся о том, что худшим сценарием будет война, то, чтобы избежать войны, мы должны попытаться сделать все, чтобы снизить эскалацию ситуации", – добавила она.

По словам советника, состоявшийся в понедельник разговор канцлера Германии Ангелы Меркель и произошедший ранее разговор президента Франции Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным нельзя называть переговорами, поскольку обычно на переговорах "обе стороны надеются что-то получить".

А. Меркель, по данным советника, поднимала и острые вопросы защиты прав человека, подстрекательства к нелегальной миграции.

Она отметила, что возможности Литвы общаться с Россией или Беларусью и беседы по инициативе лидеров Германии и Франции находятся "в разных весовых категориях".

"Если говорить о результате, то страны, находящиеся в более крупной весовой категории, конечно имеют больше возможностей добиться более значительного результата", – сказала советник.

Как подтвердил в понедельник официальный представитель Меркель Штеффен Зайберт, уходящий канцлер "разговаривала с Лукашенко о сложной ситуации на границе Беларуси и ЕС, особенно о необходимости оказания гуманитарной помощи беженцам и мигрантам".

На прошлой неделе союзник А. Лукашенко, лидер России В. Путин, призвал лидеров ЕС поговорить напрямую с Лукашенко, добавив, что Меркель готова к этому.

В понедельник вечером Путин также обсудил с президентом Франции Макроном кризис на белорусско-польской границе. Обе стороны заявили, что оппозиция должна быть уменьшена.

В понедельник ЕС дал зеленый свет новым санкциям в отношении режима А. Лукашенко за его роль в разжигании миграционного кризиса.

Литва отказывается от диалога с Лукашенко, потому что не считает его законно избранным президентом Беларуси.

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