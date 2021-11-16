Меняется порядок ношения масок и в школах остается в силе исключение для начальных классов

16 ноября в силу вступило подписанное министром здравоохранения Арунасом Дулькисом решение, согласно которому все лица старше 6 лет в закрытых помещениях образовательных учреждений должны ходить в медицинских масках и респираторах. Однако остается в силе и исключение – пока маски могут не носить ученики начальной школы.

В документе сказано, что маски можно не надевать ученикам начальной школы, другие дети могут быть без масок во время занятий спортом. Кроме того, маски можно снимать во время таких видов деятельности, заниматься которыми в маске невозможно.

Медицинские маски и респираторы могут не надевать те жители, которые не могут в них ходить по состоянию здоровья. Им рекомендуется надевать защитные щитки.

Если работник образовательного учреждения не может надевать маску в силу особенностей своей деятельности (например, если он работает со слабослышащими детьми), он также может использовать, например, щиток.

Delfi напоминает, что на прошлой неделе Минздрав Литвы обещал с 1 декабря ввести маски и респираторы и для учеников начальной школы.

С 15 ноября все жители Литвы должны носить в закрытых общественных местах только медицинские маски и респираторы.

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