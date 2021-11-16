После контакта с больными ковидом придется изолироваться и привитым

Несмотря на то, что вакцинация значительно снижает риск заражения COVID-19, спустя 4 месяца после вакцинации риск заболевания увеличивается. Чтобы снизить число случаев болезни, с 17 ноября изолироваться в Литве после контакта с больными придется и привитым. Изолироваться им придется до получения отрицательного ответа ПЦР-теста.

Изолироваться придется только тем, у кого с момента полной вакцинации прошло 120 дней и они не привились бустерной дозой.

Сдать ПЦР-тест надо не раньше чем на третий день после контакта.

Лицам, которые привились бустерной дозой или со дня полной вакцинации которых не прошло 120 дней, или переболевшим изолироваться не надо. Им рекомендуется на третий день после контакта сдать ПЦР-тест.

Порядок изоляции изменится и для работников школ, детских садов – они смогут сдать тесты по установленному алгоритму, если в учреждении организуют тестирование после контакта.

Работникам этих учреждений не придется изолироваться, если с момента полной вакцинации прошло 120 дней и они еще не привились бустерной дозой, если они регулярно тестируются быстрыми тестами по установленному алгоритму. Работникам, которые привились бустерной дозой или если с момента полной вакцинации не прошло 120 дней, изолироваться не надо, однако им рекомендуется тестироваться вместе с другими контактировавшими лицами.

Правила для привитых школьников остаются прежними - рекомендуется тестироваться вместе с другими детьми.

Эти изменения в порядок изоляции были внесены после получения новых рекомендаций Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

Все контактировавшие могут сдать ПЦР-тесты в мобильных пунктах бесплатно. Зарегистрироваться можно по телефону 1808 или на сайте 1808.lt.

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