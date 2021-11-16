Министр обороны Литвы: миграционный кризис может быть прикрытием для действий в Украине

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что не исключает возможности того, что миграционный кризис на границе Беларуси с Евросоюзом может быть прикрытием для активных действий России против Украины.

"Искусственно вызванный миграционный кризис, переходящий в гуманитарный, может быть лишь прикрытием для активных действий против Украины. Мы этим очень обеспокоены, потому что Россия показала свою способность быстро перемещать довольно большие мощности на большие расстояния, концентрировать их", – сказал министр в интервью радиостанции LRT во вторник.

"Возможно, быстрой передислокации мощностей будет недостаточно для более крупного конфликта с Украиной, потому что Украина, со своей стороны, сейчас гораздо лучше подготовлена, чем это было семь лет назад, но это, безусловно, может вызвать кризис безопасности в регионе", – сказал он.

А. Анушаускас отметил, что нынешняя ситуация в Украине не позволяет говорить о каких-либо позитивных сдвигах: Россия не отводит свои войска от границы страны, не заключила договоренности, которые позволили бы Украине чувствовать себя в большей безопасности.

"Нет никаких признаков движения к миру. Угрозы остались", – заявил министр.

На прошлой неделе на границе Беларуси с Польшей скопились несколько тысяч мигрантов. Они разбили лагеря на границе и все еще пытаются прорваться через заграждения, чтобы попасть в Польшу.

Литовские власти опасаются аналогичного сценария и на своей границе с Беларусью, по этой причине там было введено чрезвычайное положение.

В этом году в Литву нелегально попало более 4 тыс. мигрантов.

Западные страны обвиняют минский режим в организации миграционных потоков и называют это гибридной агрессией.

Когда прошлой весной Россия мобилизовала крупные силы на своей западной границе, НАТО выразил обеспокоенность тем, что Москва может организовать интервенцию на украинскую территорию.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, недавнее движение является продолжением прежнего, с которым столкнулась его страна.

Украинские силы ведут войну с пророссийскими сепаратистами на востоке Донбасса уже восемь лет.

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