Коронавирус в Литве: 1915 новых случаев и 23 смерти

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1915 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 23 человека, сообщил во вторник Департамент статистики.

Среди умерших 17 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2385 человек, полную схему вакцинации завершили 9855 жителей.

В больницах сейчас проходят лечение 1779 пациентов с COVID-19 - на несколько десятков больше, чем сутками ранее, 155 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено почти 12,9 тыс. молекулярных (ПЦР) и 10,7 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился и составил 1192,1 случая. Этот показатель сокращается с начала предыдущей недели. Доля положительных тестов также снизилась до 12,4%.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!