Представитель пенсионеров о медицинских масках: нищетой в Литве уже интересуется вся Европа

С 15 ноября в Литве в публичных местах можно ходить только в медицинских масках и респираторах. Для некоторых пенсионеров необходимость покупать такие маски станет еще одним бременем. Президент Литовской ассоциации пожилых людей Грасильда Макарявичене сказала Delfi, что положение пенсионеров усложняется.

Медицинские маски надо надевать в магазинах, в общественном транспорте и во всех других общественных местах. Макарявичене сказала, что это доставило неудобства пожилым людям.

"Конечно, доставило. Первое - их надо купить. Сейчас надо носить маски для того, чтобы самому не заразиться и не заразить других. Все дорожает – и еда, и услуги, наши люди бедствуют. Есть такие пенсионеры, которые заплатят за услуги, за лекарства, и у них остается 70-100 евро", – сказала она.

На вопрос, пользовалась ли часть пенсионеров многоразовыми масками, она ответила: "Кому-то маски дети покупали, но сейчас в районах много одиноких пенсионеров. Дети разъехались, оставили стариков одних. Конечно, мы и сами шили, но не будет такого, что эти медицинские маски доступны всем, ведь не у всех есть на них деньги".

Макарявичене сказала, что пенсионеры рады введению выплат для одиноких людей.

"Сегодня я участвовала в двух удаленных конференциях, на них присутствовали представители из Страсбурга и ЕС, они интересовались нищетой в Литве, были там и представители Соцмина. <...>. Мы надеемся, что станет лучше, но на сколько пенсии повышают, на столько цены растут. Я не знаю, если государство не вмешается в ценовую политику, то мы нищету не уменьшим. Никогда", – заметила она.

Макарявичене одобрила политику индексации пенсий.

"Но я не знаю, как это удастся осуществить. Сейчас смотрите, эта граница, эти беженцы. Положение тяжелое. <...>. Можно ли повышать цены в такое тяжелое время, как сейчас? Ни в коем случае. У нас столько миллионеров развелось после независимости. Надо помочь государству в такое сложное время. Я уже много раз призывала жителей Литвы не становиться рабами денег. Сейчас в такой тяжелой ситуации надо помочь государству, хоть сколько-то нам помочь, чтобы и мы могли жить", – сказала она.

Макарявичене не скрывала, что есть пенсионеры, получающие несколько пенсий, им неважно, что происходит, но есть люди с маленькими пенсиями. Она считает, что эта зима будет очень тяжелой для людей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!