В ноябре из дворов многоквартирных домов муниципалитет вывезет еще 18 бесхозных автомобилей

Вильнюсский муниципалитет призывает водителей автомобилей, которые долгое время стоят во дворах многоквартирных домов и не эксплуатируются, позаботиться об их вывозе. Бесхозные автомобили занимают парковочные места и представляют опасность для окружающей среды, пишет madeinvilnius.lt.

Муниципалитет информирует, что будет проводиться процедура признания таких автомобилей бесхозными (об одних владельцы не заботятся, а в некоторых случаях не удается выяснить, кому принадлежит машина), автомобили вывезут на охраняемую стоянку и будут стоять там, пока не найдется хозяин или суд не признает их бесхозными.

Владельцев нижеперечисленных автомобилей просят до 22 ноября 2021 года убрать их со дворов, в противном случае их вывезут на нанятом муниципалитетом транспорте.

Серая Audi Гос. номер 2326AZ стоит на ул. С.Нериес, 109

Синий VW Polo Гос. номер 37678DL стоит на ул. С.Нериес, 109

Sang Yong Гос. номер HLDF326 стоит на ул. С.Нериес, 109

Желтый Citroen без номера стоит на ул. Думу, 3

Серый Ford Гос. номер DZB137 стоит на ул. Прамонес, 16

Зеленый MB Гос. номер 63854BL стоит на ул. Геровес, 59

Красный Opel Гос. номер P620OH98 стоит на ул. Шевченкос, 18

Зеленый Mitsubishi Гос. номер JFZ518 стоит на ул. Габиёс, 29

Черный SAAB без номера стоит на ул. Павильнёню, 51

Зеленый Renault без номера стоит на проспекте Лайсвес, 77

Белый Ford Гос. номер 05MH9872 стоит на проспекте Лайсвес, 77Е

Синий Ford Гос. номер EY06V стоит на ул. Битену, 1

Синий BMW Гос. номер HBN648 стоит на ул. Стадионо, 1

Фиолетовый VW Polo Гос. номер JMF091 стоит на ул. Соду, 12

Красный Opel Гос. номер GGDT42 стоит на ул. Дукшту, 20

Черный MB Гос. номер LMS218 стоит на ул. Ругю, 17

Коричневый Ford Гос. номер EBP246 стоит на ул. Жирмуну, 2

Синий Chrysler Гос. номер FDU965 стоит на ул. Жирмуну, 62

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