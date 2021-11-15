"Уже рассмотрено 2576 прошений и осталось рассмотреть 584. Убежище предоставлено семи лицам", – сказала министр журналистам в понедельник.
Она также отметила, что сейчас в Литву прибыли консулы из Ирака, которые помогут вернуть в страну 50 незаконно попавших в нашу страну иракцев.
"У нас 76 нелегальных мигрантов, желающих вернуться на свою родину, из них около 50 именно из Ирака. Иракские консулы помогут нам быстро оформить документы и вернуть этих людей", – сказала А. Билотайте.
В этом году в Литву попали более 4,2 тыс. нелегальных мигрантов.
Литва и другие страны Запада считают, что организованным наплывом мигрантов Беларусь мстит за уже введенные санкции, связанные с расправой с оппозицией, и называет это гибридной атакой минского режима.
На прошлой неделе на границе с Беларусью введено чрезвычайное положение.
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