"Сейчас ситуация на белорусско-литовской границе стабильная, инцидентов не зафиксировано, нашим должностным лицам не приходилось применять ни специальные средства, ни специальные действия", – сказала министр журналистам в понедельник.

И все же, по ее словам, мигрантов, пытающихся незаконно попасть в Литву, становится больше.

"Мы наблюдаем определенные тенденции – число нелегальных мигрантов растет, сейчас средний показатель за сутки составляет около 130. По сравнению с прошлой неделей, перед введением чрезвычайного положения (ЧП), это число значительно больше", – сказала А. Билотайте.

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"Мы также считаем, что группы нелегальных мигрантов стали куда более многочисленными, достигают 80 человек. Случаются попытки попасть (в Литву - ред.) в других местах, в данном случае – через заставу им. (Гинтараса) Жагуниса", – добавила она.

Застава им. Г. Жагуниса отвечает за участок границы на так называемой Девенишкской петле. По словам министра, здесь наблюдаются активные действия белорусских должностных лиц, выталкивающих мигрантов в Литву.

Министр также подчеркнула, что всем разворачиваемым мигрантам пограничники дают гуманитарные пакеты.

По ее словам, минский режим может реагировать на обсуждение в Евросоюзе дополнительных санкций, однако литовские должностные лица готовы к разным сценариям.

В этом году в Литву незаконно попало более 4,2 тыс. нелегальных мигрантов.

Литва и другие страны Запада считают, что организованным наплывом мигрантов Беларусь мстит за уже введенные санкции, связанные с расправой с оппозицией, и называет это гибридной атакой минского режима.

На минувшей неделе на границе с Беларусью введен режим ЧП.

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