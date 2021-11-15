После столкновения Audi врезался в столб, столб накренился. Пострадала 19-летняя пассажирка Audi. Ее из машины освободили пожарные-спасатели.
По предварительным данным, девушка получила травму головы. Пострадавшую увезли в больницу. Оба водителя были трезвыми.
По предварительным данным, автомобили столкнулись, когда орел зеленый свет: Audi ехал прямо, а Seat поворачивал налево.
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