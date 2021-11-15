После введения новых требований в аптеках фиксируется рост числа покупателей

С 15 ноября в публичных местах в Литве можно носить только медицинские маски или респираторы. За ношение масок из других материалов грозят взыскания.

Информация о переменах появилась на прошлой неделе, поэтому жители стали покупать медицинские маски.

Представители аптек, с которыми говорил журналист Delfi, сказали, что продажи масок выросли в 4 раза.

В аптеках сети Eurovaistinė за выходные купили в 3 раза больше масок, чем в обычные выходные. Рост продаж фиксировался с 11 ноября.

"Продажи синих медицинских масок в аптеках Eurovaistinė в минувшие выходные выросли в 3,5 раза, а черных - в 3 раза. В аптеках пока масок достаточно", – сказали представители сети.

В аптеках сети Camelia продажи масок увеличились в 4 раза.

"Рост продаж респираторов не фиксируется, их покупают столько же, сколько покупали до сих пор", – заметила представитель ЗАО Nemuno vaistinė, которому принадлежит сеть Camelia Жедуне Юшките.

Представитель Eurovaistinė Эльвира Рамашкене сказала, что с виду сложно определить, какая маска на человеке - медицинская или нет, поскольку нельзя полагаться только на цвет. Медицинские маски могут быть не только синими, но и, например, черными.

"На упаковке должно быть написано, что маски медицинские, кроме того, на таких упаковках есть буквы CE, это означает, что товар сертифицирован. Медицинские маски бывают трехслойными, об этом также сказано на упаковках", – сказала фармацевт.

Рамашкене сказала, что важно правильно надевать и снимать маску, а держать ее надо в отдельном пакете, а не в кармане или сумочке среди других вещей.

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