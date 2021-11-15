В Алитусе состоялось шествие хозяев с собаками породы сенбернар

Владельцы сенбернаров, или собак святого Бернара, 13 ноября собрались со своими питомцами на Ратушной площади в Алитусе. В Алитус съехались владельцы собак этой породы из Вильнюса, Платяляй, Кретинги, Тельшяй, Каунаса, Йонавы, Друскининкай. Конечно же, пришли и местные владельцы собак этой породы, в их числе основательница местного клуба Canis Жанета Трускене.

"Моя мечта сбылась с лихвой!", – радовалась хозяйка сенбернара Байки Жанета, которая первый раз в истории литовской кинологии организовала шествие сенбернаров.

Хозяева с сенбернарами прошлись не только по Ратушной площади, но и обошли вокруг красочного озерца Дайлиде.

Среди участников шествия была и "мама сенбернаров" из Вильнюса Аудроне Бабянскене, которой принадлежит питомник Vilnoja.

"Алитусцы - молодцы, они решили созвать в наш город сенбернаров и их владельцев со всей Литвы и организовали у нас на Ратушной площади необычное мероприятие – шествие, которое напомнило нам об этих легендарных собаках. Оказывается, они - спасатели, которые могут найти человека под снегом толщиной в 3 м!" – не скрывал удивления мэр города Нериюс Чесюлис.

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