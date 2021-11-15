Одному гражданину предъявлены подозрения в связи с угрозами в адрес главы Минздрава терроризируют и других министров

Одному гражданину предъявлены подозрения в связи с угрозами в адрес главы Минздрава Литвы Арунаса Дулькиса. В полицию обратилась и министр социальной защиты и труда Моника Навицкене, сообщают "Новости" канала LNK.

Перед лицом пандемии мало кому хочется занимать пост главы Минздрава. Ответственность ложится за решения во всех сферах жизни. Многие люди недовольны. Министров не только оскорбляют. Глава Минздрава Дулькис недавно рассказал о том, что обратился в полицию, поскольку ему угрожали расправой, и не только ему - семье и детям.

"Я должен признать, что после одного расследования, а за ним и другого – им занялась прокуратура, сейчас (количество угроз) уменьшилось. В последние несколько дней никаких угроз не было вообще", – сказал Дулькис.

Прокуроры уже нашли одного подозреваемого и предъявили ему обвинения.

"Но на этом расследование не закончилось. Проводят разные процессуальные действия, включая международное сотрудничество. Как говорят прокуроры, число подозреваемых может изменится", – сказала представитель Генпрокуратуры Литвы Эляна Мартинонене.

Почему из-за угроз Дулькису прокуроры обратились за помощью к зарубежным коллегам, подробно не объясняют.

Проводится расследование по 2 ч. 145 ст. УК: "за терроризирование человека, угрозы взорвать, поджечь или нанести другой ущерб здоровью, за систематические угрозы и террор, психологическое насилие. Максимальное наказание - до 4 лет лишения свободы".

"Когда на смену критике приходит ненависть к конкретной личности, я не знаю, стоит ли людям направлять все свои эмоции на ненависть к кому-то", – сказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Она сказала, что ее оскорбляют, но угроз не припомнит.

"Каких-то прямых угроз не помню в последнее время. (…) Я не знаю, надо ли считать виселицу у парламента угрозой", – продолжила она.

Напомним, что 10 августа во время акции протеста против карантинных ограничений у здания парламента была установлена виселица – не только для Шимоните, но и для всех консерваторов и либералов, а также журналистов.

"Наверное, никому неприятно, но можно понять, что когда выполняешь такую работу, не могут тебя все любить и уважать", – сказала премьер.

В связи с угрозами в полицию обратилась и глава Соцмина Навицкене.

"В письме было написано, примерно так: "если не дадите мне социальное жилье, я узнаю, где вы живете, и расправлюсь с вами и вашими детьми". Это была неприятная угроза, особенно потому, что касалась и семьи", – сказала министр.

Она сказала, что передала содержимое письма своими словами, чтобы не представлять его в той форме, в какой оно было написано.

Есть и такие министры, для которых угрозы стали повседневностью. Угрожали и министру экономики Аушрине Армонайте.

Она сказала, что ее оскорбляют и ей угрожают в социальных сетях, по эл. почте, а иногда и по телефону.

"Я как человек либеральных взглядов уже к такому привыкла, привыкла, что тебе говорят куда идти и что с тобой надо сделать", – сказала она, заметив, что не придает угрозам особого значения. Она принимает это как расплату за политическую деятельность.

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