Приговор в деле о шпионаже посольство РФ назвало позорным: просит международного внимания

Приговор гендиректору Балтийской молодежной ассоциации Juvenis Алексеюсу Грейчюсу за шпионаж является позорным и должен получить оценку международной общественности, заявило посольство России в Литве.

"Считаем позорными действия литовских властей, назначивших наказание в виде четырех лет лишения свободы А. Грейчюсу, председателю молодежного объединения "Ювенис", организатору акции "Бессмертный полк" в Клайпеде", – говорится в опубликованном в понедельник заявлении посольства.

Согласно ему, обвинения в шпионаже являются смехотворными, поскольку А. Грейчюс якобы просто фотографировал организуемые им культурные мероприятия.

"Новый виток политических репрессий Вильнюса в отношении собственных граждан заслуживает внимания и соответствующей реакции со стороны профильных международных организаций", – говорится в сообщении.

В пятницу Клайпедский окружной суд признал двух граждан Литвы виновными по делу о шпионаже в пользу России.

Не признавший своей вины общественный деятель А. Грейчюс осужден на четыре года лишения свободы, признавший свою вину Миндаугас Туникайтис – на полтора года лишения свободы.

Это дело рассматривалось в закрытом режиме.

Двое мужчин были осуждены за сотрудничество с Федеральной службой безопасности (ФСБ) Российской Федерации, за выполнение задач ФСБ по сбору информации, которая интересовала российскую разведку в Литве.

Обвинияемые не знакомы друг с другом, однако у них были связи с тем же агентом ФСБ, действующим в Калининградской области. Оба обвиняемых собирали и передавали информацию за вознаграждение.

По утверждению суда, действуя вместе с представителем российской разведки, А. Грейчюс почти четыре года организовывал мероприятия, которые полностью или частично финансировал представитель российской разведки, фотографировал или снимал сами мероприятия и участвовавших в них лиц, собирал связанную с этими мероприятиями информацию, публиковал ее в литовских СМИ, а собранную информацию по договоренности передавал представителю российской разведки.

Обвиняемый отрицал, что совершил инкриминируемое ему преступление, однако суд оценил собранные в деле доказательства и пришел к выводу, что его вина в шпионаже доказана.

Согласно данным дела, М. Туникайтис жил на границе с Калининградской областью Российской Федерации, постоянно ездил туда, где его встречал и, по утверждению суда, "рафинированно вербовал" сотрудник ФСБ. Гражданин Литвы почти шесть лет наблюдал, фотографировал и снимал объекты, находил информацию на интернет-сайтах или узнавал ее через других лиц.

Как отметил суд, обвиняемый признался в совершении инкриминируемого ему преступного деяния, раскаялся, помог своими показаниями создать полную картину проводившейся и проводимой разведывательным ведомством зарубежного государства деятельности.

Суд отметил, что хотя собираемая обвиняемыми информация не составляла государственной тайны, однако законодательно информация, интересующая иностранную разведку, приравнивается к информации, составляющей государственную тайну.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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