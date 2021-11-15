Коронавирус в Литве: 947 новых случаев и 25 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 947 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 25 человек, сообщил в подельник Департамент статистики.

Среди умерших 21 человек был не привит или привит не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 297 человек, полную схему вакцинации завершили 974 жителя.

В больницах сейчас проходит лечение 1823 пациента с COVID-19, 152 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено почти 4,1 тыс. молекулярных (ПЦР) и 3,5 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился и составил 1196 случая. Этот показатель сокращается с понедельника. Доля положительных тестов также снизилась до 13%.

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