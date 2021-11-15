Новые рейтинги политических партий Литы: в лидерах - социал-демократы

В рейтинге популярности в Литве лидирует оппозиционная Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ), второй остается правящий Союза отечества - Литовские христианские демократы (СО - ЛСХД, консерваторы), свидетельствуют данные новейшего опроса, проведенного по заказу портала Delfi компанией рыночных и социологических исследований Spinter tyrimai.

Согласно данным опроса, проведенного в октябре, популярность социал-демократов за месяц несколько снизилась - за них бы проголосовали 13% опрошенных (13,9% в сентябре). За правящих консерваторов готовы голосовать 11,6% участников опроса (в сентябре 12%).

Третье место в рейтинге занимает оппозиционный Литовский союз "крестьян" и "зеленых" ("аграрии") с 8,8% поддержки потенциальных избирателей (в сентябре 8,9%).

Далее в таблице следует Движение либералов – за эту правящую партию проголосовали бы 7,6% опрошенных (7,9% в сентябре), оппозиционная Партия труда получила бы поддержку 6,5% респондентов (6,1% в сентябре), правящая Партия свободы – 4,9% (в сентябре 5,2%), не имеющая представителей в парламенте партия Свобода и справедливость – 2,9% (в сентябре 1,9%).

Иную партию выбрали бы 11,2% опрошенных, не голосовали бы 15,3%, не знают, за кого голосовать или не ответили на этот вопрос, – 18,2%.

По данным опроса, наиболее подходящей для выполнения обязанностей премьера избиратели и далее видят нынешнюю главу правительства Ингриду Шимоните – в октябре ее в премьерском кресле видели 19,1% опрошенных, в сентябре – 19,4%.

На втором месте – бывший премьер Саулюс Сквернялис, который создал отдельную от "аграриев" фракцию в Сейме. Его популярность выросла: на премьерской позиции его видят 12,6% опрошенных (9,5% в сентябре).

На третьем месте среди наиболее подходящих для премьерской должности находится лидер ЛСДП Вилия Блинкявичюте (7%).

На вопрос об оценке деятельность нынешнего правительства 34,7% опрошенных оценили ее положительно или скорее положительно (в сентябре 35,3%), скорее негативно или негативно – 58,5% опрошенных (55,5% в сентябре).

Опрос проводился 18-28 октября 2021 года, в нем приняли участие 1015 респондентов. Половина из них были опрошены по телефону, другая половина – по интернету. Погрешность результатов опроса - 3,1%.

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