С понедельника в Литве в общественных местах можно находиться только в медицинских масках и респираторах

BNS ru.DELFI.lt

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

С понедельника в Литве в общественных местах можно находиться только в медицинских масках и респираторах.

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