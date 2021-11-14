Повинен в шпионаже в пользу РФ. Суд приговорил активиста Алексея Грейчюса к четырем годам лишения свободы

Клайпедский окружной суд Литвы признал двух граждан республики виновными в шпионаже в пользу России, сообщили правоохранители.

Генеральный директор организации Juvenis Алексеюс Грейчюс приговорен по этому делу к четырем годам лишения свободы. В суде вину он не признал.

Другой обвиняемый – Миндаугас Туникайтис – осужден на 1,5 года лишения свободы. Он признал вину.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме.

Грейчюс – издатель, левый активист, координатор акции "Бессмертный полк" в Клайпеде. Он занимается сохранением советских военных памятников, а также является внуком Йонаса и Марийоны Грейчюс, получивших от израильского института "Яд Вашем" звание Праведников народов мира за спасение евреев во время Холокоста.

Статьи по теме: В деле о шпионаже в пользу РФ назначены сроки лишения свободы на четыре и полтора года

Его отец – писатель Римантас Грейчюс – родился в ссылке в Сибири.

Грейчюса и Туникайтиса, задержанных в марте 2020 года, обвинили в сборе информации, которая затем передавалась некоему агенту ФСБ.

Фигуранты не были знакомы друг с другом, но, по данным следствия, поддерживали связь с одним и тем же агентом ФСБ, действовавшим в Калининградской области.

За собранные и переданные сведения Грейчюс и Туникайтис получали вознаграждение.

Туникайтис жил на границе с Калининградской областью РФ, регулярно ездил туда. Почти шесть лет он делал фотографии и видео интересующих ФСБ объектов.

Грейчюс, согласно материалам дела, почти четыре года организовывал мероприятия, которые полностью или частично финансировал представитель российской спецслужбы. Обвиненный в шпионаже снимал на камеру участвовавших в этих мероприятиях лиц, а записи передавал представителю ФСБ.

Суд отметил, что переданная российской стороне информация не являлась государственной тайной (!), но, тем не менее, судьи приравняли эти сведения к секретным, так как ими интересовались иностранные спецслужбы.

Обвиняемым грозило наказание от трех до 15 лет лишения свободы.

Туникайтису назначили срок заключения ниже минимального, так как суд учел его семейное положение, признание и состояние здоровья в качестве смягчающих обстоятельств.

На обжалование приговора закон отводит 20 дней.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!