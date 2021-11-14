Изменения в списке пораженных коронавирусом стран: в зеленой зоне осталась только Мальта

По состоянию на понедельник, 15 ноября, в зеленой зоне списка стран, затронутых коронавирусной инфекцией, остается одна страна - Мальта. Италия, Франция, греческие острова Родос и Санторини и испанский остров Майорка перемещаются из желтой зоны в красную. Из зеленой зоны в желтой - французский остров Майотта и испанские острова Фуэртевентура, Тенерифе и Гран-Канария.

Требования к изоляции и тестированию на COVID-19 для путешественников на следующей неделе не изменятся. Невакцинированные и непереболевшие лица, прибывающие из красной зоны, по-прежнему должны сделать тест перед поездкой и изолироваться на 10 дней по прибытии. Те, кто прибывает из желтой зоны, должны сделать тест перед поездкой и повторить его через 3-5 дней после прибытия, однако десятидневная изоляция не является обязательно. Путешественникам, прибывающим из зеленой зоны, необходимо только заполнить форму НЦОЗ (как и тем, кто прибывает из красной и желтой зон) и сделать тест на COVID-19 перед поездкой.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!