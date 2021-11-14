Коронавирус в Литве: 1433 новых случая и 19 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1433 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 19 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.

Среди умерших 16 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 612 человек, полную схему прививки завершили 1917 жителей.

В больницах сейчас проходит лечение 1775 пациентов с COVID-19, 150 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено почти 7,1 тыс. молекулярных (ПЦР) и 5 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 1233,2 случая. Доля положительных тестов снизилась до 13,3%.

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