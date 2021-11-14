За минувшие сутки литовские пограничники развернули 114 мигрантов

За минувшие сутки литовские пограничники не пропустили в Литву из Беларуси 114 нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в страну в неразрешенном месте, сообщила в воскресенье Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

В субботу у границы возле Шальчининкай на белорусской стороне были произведены по два выстрела в разных местах.

С начала августа, когда пограничники получили право не впускать в страну идущих с территории Беларуси мигрантов в неположенных местах, всего было не пропущено больше 6000 человек.

С понедельника у польской границы собрались несколько тысяч нелегальных мигрантов, они разбили лагерь и пытаются штурмовать границу. Похожих действий на границе с Беларусью ожидают и в Литве, из-за чего в среду в приграничной зоне Литвы было введено чрезвычайное положение.

В этом году нелегально перешли границу Литвы с Беларусью свыше 4,2 тыс. мигрантов.

Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации потока мигрантов и называют это гибридной агрессией.

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