Кащюнас: на польско-белорусской границе произошла крайне опасная эскалация

"Прошлой ночью на польско-белорусской границе произошла крайне опасная эскалация, которая могла привести к чрезвычайно серьезным, непредсказуемым последствиям", - говорит председатель комитета национальной безопасности и обороны Сейма Лауринас Кащюнас.

По его словам, нет никаких оснований полагать, что наглые провокации белорусского режима прекратятся. Напротив, все данные говорят о том, что в настоящий момент напряженность на польской границе может только возрасти.

"Цель состоит в том, чтобы представлять нелегальных мигрантов, которые часто агрессивны, как жертв и заложников, обвиняя Запад, и особенно Польшу и Литву. Мало того, что белорусский режим делает это интенсивно, но и российское министерство иностранных дел и даже президент Владимир Путин принимают активное участие. В то время в лагере мигрантов недалеко от границы с Польшей официальные лица белорусского режима давали им четкие указание использовать изображения с детьми и женщинами, поскольку тогда "автобусы в Германию прибудут раньше", а МИД Беларуси пригласил в лагеря международные СМИ. Это второй, (дез)информационный, но, возможно, даже более важный в современном мире фронт против Польши, Литвы и Латвии", - написал Л. Кащюнас в своем аккаунте в Facebook.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!