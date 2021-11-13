На видео - группа из 70 нелегальных мигрантов: белорусы силой посадили в грузовики и привезли к границе Литвы

На опубликованном Погранслужбой Литвы видео зафиксирована группа из около 70 нелегальных мигрантов, пересекающих границу с Беларусью. В пятницу она сформировалась из двух примерно одинаковых по численности групп, которые подошли к границе с Литвой в Варенском районе.

Мигранты по другую сторону границы сообщили литовским пограничникам, что белорусские должностные лица силой посадили их в грузовики и привезли от границы с Польшей, в которые они хотели попасть. Иностранцы заявили, что их высадили в Варенском районе и дали команду идти в Литву. Действительно, в то время в этой местности были зафиксированы белорусские должностные и движение грузовиков.

Две группы численностью до 70 человек в пятницу на белорусской стороне начали движение в сторону границы Литвы. С литовской стороны официальные лица и военнослужащие СОГГЛ наблюдали за ними, чтобы предотвратить возможную попытку незаконно попасть в страну. Мигранты не пытались пройти в Литву и неоднократно говорили, что не хотят туда, а здесь оказались по принуждению со стороны белорусских должностных лиц. Иностранцы, подавляющее большинство которых составляли мужчины, кричали, что возвращаются в Польшу. Их проход вдоль границы контролировался не только с земли, но и с вертолета СОГГЛ.

Также в пятницу за группой следили и белорусские должностные лица, которые прошли более 15 километров вдоль границы. В отличие от белорусских пограничников, сотрудники СОГГЛ предоставили гуманитарную помощь уставшим и голодным иностранцам. Литовские пограничники перебросили мигрантам так называемыми гуманитарными пакетами и воду. Пакеты содержат разнообразные продукты, средства гигиены и другие вещи, которые помогут людям находиться на природе.

С наступлением сумерек эта группа из 70 человек остановила свой путь в Польшу. Мигранты поселились примерно в 5-10 метрах от границы на белорусской стороне, разожгли костер и ждали до утра. Под наблюдением литовских и, несомненно, белорусских пограничников они продолжали говорить, что не хотят идти в Литву.

В субботу утром эта группа снова начала спускаться по контуру Литвы в Варенском районе. Через несколько километров иностранцы оказались в районе, где находится концертина на литовской стороне. В результате у них больше не было возможности попасть в страну.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!