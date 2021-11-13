Коронавирус в Литве: 2365 новых случаев и 15 смертей

За минувшие сутки в Литве был выявлено 2365 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 15 человек, сообщил в субботу Департамент статистики.

Среди умерших 14 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 3148 человек, полную схему вакцинации завершили 13 тыс. 974 жителя.

В больницах сейчас проходит лечение 1723 пациентов с COVID-19, 143 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено почти 13,4 тыс. молекулярных (ПЦР) и 10,5 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей немного снизился и составил 1273 случая. Этот показатель сокращается третий день подряд. Доля положительных тестов также снизилась до 13,8%.

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