Президент Литвы: на провокации не поддадимся и отразим любые выпады

Президент Гитанас Науседа говорит, что Литва готова отразить любые выпады, поэтому поводов для беспокойства нет.

"Я бы предложил оптимистичнее встретить эти выходные, для беспокойства повода нет. Ведомства, службы занимаются своей работой, и мы точно не поддадимся на провокации, отразим любые выпады, связанные с миграционными или иными гибридными атаками. Литва будет свято охранять свои границы, потому что это наш долг, дело всех министерств и ведомств государства", – сказал журналистам президент в пятницу.

Глава государства посетил Объединенный центр ситуаций в Департаменте полиции, где обсудил с работающими здесь представителями разных ведомств вопросы управления кризисом с нелегальной миграцией.

"Впечатление очень хорошее, ни одна из служб не говорит, мол это не мое дело, пусть работают другие. Все работают плечом к плечу, взаимопонимание хорошее, ресурсов хватает, и, на мой взгляд, у нас есть реально действующий кризисный центр, который может выполнять свою функцию", – сказал президент.

Напряженность из-за нелегальной миграции снова выросла на этой неделе, когда на границе Польши с Беларусью скопилось несколько тысяч мигрантов и часть их попыталась прорваться через границу.

Опасаясь подобного сценария, Литва на этой неделе ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью и в лагерях мигрантов.

Глава государства сказал, что "ситуация серьезная, и это целенаправленная атака, которая направлена не только против Польши, но и против всех государств региона, с целью внести неуверенность, панику".

"Таким образом, видимо, тестируется, как Евросоюз и международное сообщество готовы реагировать на подобного рода вызовы", – резюмировал президент.

Поток мигрантов из Беларуси в Литву резко вырос летом. В этом году в Литву в общей сложности незаконно попали более 4,2 тыс. мигрантов.

Еще большее их число не было пропущено в страну, так как с августа пограничники стали применять тактику разворота иностранцев.

Литва и другие страны Запада говорят, что организованным наплывом мигрантов Беларусь мстит за введенные в ее отношении санкции из-за расправ с оппозицией, и называют это гибридной атакой режима Александра Лукашенко.

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