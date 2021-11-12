В деле о шпионаже в пользу РФ назначены сроки лишения свободы на четыре и полтора года

Клайпедский окружной суд в пятницу признал двух граждан Литвы виновными в деле о шпионаже в пользу России.

Не признавший своей вины общественный деятель, генеральный директор Балтийской молодежной ассоциации Juvenis Алексеюс Грейчюс осужден на четыре года лишения свободы, признавший свою вину Миндаугас Туникайтис - – на полтора года лишения свободы, сообщил суд.

Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Оба мужчины обвинялись в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России и выполнении ее заданий по сбору интересующей разведку информации в Литве.

Обвиняемые не были знакомы друг с другом, но они были связаны с одним и тем же агентом ФСБ, действовавшим в Калининградской области. Оба обвиняемых собирали информацию и передавали ее за вознаграждение.

Согласно данным дела, М. Туникайтис жил на границе с Калининградской областью Российской Федерации, постоянно ездил туда, где его встречал и, по утверждению суда, "рафинированно вербовал" сотрудник ФСБ. Гражданин Литвы почти шесть лет наблюдал, фотографировал и снимал объекты, находил информацию на интернет-сайтах или узнавал ее через других лиц.

Как отметил суд, обвиняемый признался в совершении инкриминируемого ему преступного деяния, раскаялся, помог своими показаниями создать полную картину проводившейся и проводимой разведывательным ведомством зарубежного государства деятельности.

По утверждению суда, действуя вместе с представителем российской разведки, А. Грейчюс почти четыре года организовывал мероприятия, которые полностью или частично финансировал представитель российской разведки, фотографировал или снимал сами мероприятия и участвовавших в них лиц, собирал связанную с этими мероприятиями информацию, публиковал ее в литовских СМИ, а собранную информацию по договоренности передавал представителю российской разведки.

Обвиняемый отрицал, что совершил инкриминируемое ему преступление, однако суд оценил собранные в деле доказательства и пришел к выводу, что его вина в шпионаже доказана.

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