Глава СОГГ Литвы: нелегальные мигранты не хотят идти в Литву, их туда гонят насильно

Литва предприняла дополнительные действия в деле пресечения нелегальной миграции – по словам главы СОГГ Рустама Любаева, ускорят установку забора из колючей проволоки около Капчаместиской и Кабеляйской застав. Однако глава СОГГ заметил, что нелегальные мигранты не хотят идти в Литву, их туда насильно гонят белорусские силовики.

Любаев сказал, что именно на вышеупомянутых участках фиксируют больше всего нарушений.

"Мы считаем, что если организуют прорыв через нашу границу, эти участки могут быть самыми уязвимыми. Поэтому было решено установить забор из колючей проволоки", – сказал он, заметив, что работы планируют завершить до 10 декабря.

"Мы наблюдаем попытки групп мигрантов перейти границу Литвы. У границы есть четыре такие группы, они перемещаются по территории Беларуси", – заметил Любаев, сказав, что и у других застав число мигрантов увеличилось.

"Мы реагируем, посылаем дополнительные силы", – заверил он.

По словам Любаева, пограничники слышат на белорусской стороне звуки тяжелой техники, возможно, нелегалов привозят сюда с участка у границы с Польшей.

"У нас есть данные о том, что нелегалов перевозят и на автобусах. Пользуются широким спектром транспортных средств", – сказал генерал.

"По показаниям нелегалов, их выпускают в стороне от линии границы, однако, например, сегодня утром был случай, когда белорусские пограничники силой выталкивали мигрантов на территорию Литвы", – заметил он.

"Мы видим, что мигранты не хотят идти в Литву, их загоняют насильно. Они также подтвердили, что не планировали нелегально ехать в Литву. Они отели попасть к границе с Польшей, а оттуда ехать в Берлин, в Германию, однако, по их словам, белорусские силовики насильно и порой жестоко загоняют людей на территорию Литвы", – сказал Любаев.

Он не скрывал, что, по прогнозам, Александр Лукашенко распорядился посылать мигрантов на границу группами.

"По нашим оценкам, сейчас невелика вероятность того, что через нашу границу будет организован прорыв. Скорее всего, нелегалов направят в сторону Польши, но мы видим, что некоторые группы будут загонять в Литву, мы к этому готовы", – заметил Любаев.

Генкомиссар полиции Литвы Ренатас Пожела в пятницу сказал, что в Литве знают о нелегальных перевозках мигрантов на Запад.

"Вместе с пограничниками мы проводим масштабное криминальное расследование, мы распределили работу. Есть разная информация. Факт - такая деятельность существует, мигранты пользуются услугами некоторых лиц, чтобы добраться до Германии. Их задерживают, такая информация есть. У нас есть данные, что это элементарный бизнес", – сказал Пожела.

Он сказал, что пока в зоне контроля не планируют оборудовать посты на закрытой территории, где действует режим ЧП.

По данным Любаева, за минувшие сутки в зону действия режима ЧП не впустили 40 человек.

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