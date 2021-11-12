Главный архитектор Вильнюса о реставрации здания: такого явного превращения дома в торт видеть не приходилось

Колония на ул. Кражю в Вильнюсе, одна из пяти охраняемых кварталов-колоний Монтвиллы, была включена в список охраняемых объектов весной этого года. Сообщалось, что владельцам домов в этой колонии полагается компенсация на реставрацию. Однако практика показала, что благие намерения не всегда дают хороший результат. Сегодня прохожие приходят в ужас от того, во что превратилось историческое здание.

Главный архитектор Вильнюса Миндаугас Пакальнис назвал перемены жутким.

"По посмотрели проект, в нем все хорошо, ошибка допущена во время работ. За то, что произошло, должны ответить те, кто реставрировал фасад. Департамент культурного наследия выясняет, что произошло. Придется исправлять, это так оставлять нельзя", – сказал он, заметив, что разрешения давались на совсем иной проект.

"Должен был сохраниться прежний цвет фасада, детали должны были быть серого цвета. Авторы говорят, что цвет изменился из-за реакции пигмента с мокрым фасадом, не знаю, так ли это, пусть выясняют профессионалы. Эти белые украшения – только первый слой, якобы в конце они будут серыми. как бы там ни было – все должны исправить. Никто не примет такое здание в эксплуатацию, важно, чтобы не нанесли непоправимого ущерба аутентичным деталям", – сказал архитектор, заметив, что при проведении таких работ, автор должен их контролировать.

"Это не ошибка, это нарушение закона, такой договор должен был быть заключен", – отметил архитектор, пообещав не пускать этот вопрос на самотек.

"В жизни всякое бывает - и ошибки, и неточности. Но такого явного превращения дома в торт видеть не приходилось", – сказал он.

На эту ситуацию отреагировал и министр культуры Симонас Кайрис.

"В апреле я признал колонию Монтвиллы объектом культурного наследия. Прошло всего несколько месяцев – и важность этого решения стала еще актуальнее. Быть владельцем объекта культурного наследия - это не только привилегия, это определенные права и обязанности. Я всегда высказывался за то, чтобы наследие отвечало современности, чтобы его приводили в порядок не только с учетом позиции государства, но и с учетом позиций бизнеса, жителей. Но это не значит, что при реставрации таких объектов надо руководствоваться логикой "чем дешевле, быстрее и проще". Я надеюсь, что и в этом случае Департамент культурного наследия сделает все для того, чтобы пресечь нанесение ущерба и устранить его. А я в свою очередь хочу поблагодарить неравнодушных жителей, реакция которых помогает бороться с такими проявлениями самоуправства", – написал он на своей странице в фейсбуке.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!