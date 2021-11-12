Минздрав Литвы представил жителям новые рекомендации

Минздрав Литвы представил жителям новые рекомендации. В них содержится важнейшая информация.

"О "паспорте возможностей" надо знать три вещи: (…) первое – его нельзя получить, сдав быстрый тест на антигены, остается лишь ПЦР-тест, срок действия его результата не 48, а 72 часа. Кроме того, этот документ будут выдавать детям с 12, а не с 16 лет 16, и срок действия документа с момента полной вакцинации составляет 7 месяцев", – сказал глава Минздрава Арунас Дулькис.

Чтобы "паспорт возможностей" действовал дольше 7 месяцев, надо сделать третью прививку.

"Привиться бустерной дозой можно уже не через 6, а через 4 месяца. Такой порядок вступит в силу с 17 ноября. Если вы привились 4 месяца назад, сможете привиться третьей дозой", – сказал Дулькис.

Он заверил, что те, у кого не формируется иммунитет и после второй прививки, по рекомендации семейного врача может сделать третью прививку через 28 дней после полного курса вакцинации.

Планируются следующие изменения, которые правительство примет 15 ноября:

Введение "паспорта возможностей" для детей с 12 лет с 29 декабря 2021 года.

Для получения "паспорта возможностей" непривитыми можно сдать только ПЦР-тест и он будет действовать 72 часа. Это положение вступит в силу с 1 декабря.

Кроме того, с 1 декабря вводится срок действия "паспорта возможностей" - 7 месяцев с момента полной вакцинации.

Следующие решения примет глава Минздрава:

С 15 ноября можно носить только медицинские маски и респираторы.

С 1 декабря маски будут носить все школьники и работники школ (маски должны выдавать в школах). Такой срок выбран, чтобы успели произвести маски для детей.

Бустерной дозой через 4 месяца после полной вакцинации можно привиться с 17 ноября.

С 17 ноября 2021 года после контакта с больными придется изолироваться и привитым до получения отрицательного результата ПЦР-теста.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!