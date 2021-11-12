Перевозчики просят власти снизить возрастной ценз для водителей

Перевозчики просят власти на три года снизить возрастной ценз для водителей: для водителей тягачей - до 18 лет, автобусов - до 21 года.

Как сообщает Литовская национальная ассоциация автоперевозчиков Linava, это позволит отчасти снизить их нехватку в Литве, сообщает Linava.

Представитель Linavа Андрюс Бурба сказал, что ныне действующий ценз слишком высокий, по сравнению с тем, какой действует в других странах.

Ассоциация Linava просит министра транспорта Марюса Скуодиса инициировать изменения.

В настоящее время водителем в Литве можно работать с 21 года, водить автобус - с 24 лет.

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