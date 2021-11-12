Каунасская клиника уволила подозреваемого в педофилии педиатра

Криминалисты ГКП Каунасского округа провели расследование по факту хранения информации порнографического содержания. Подозреваемый по этому делу - врач-педиатр Каунасской клиники. Врач свою вину признал, суд назначил ему штраф. Каунасская клиника уволила врача в тот же день, когда стало известно об этом правонарушении.

Полиция выяснила, что врач располагал порнографическими материалами с использованием детей.

Выяснилось, что 32-летний педиатр в интернете искал, скачивал и хранил в своем компьютере порноснимки и видео с участием детей.

Врач неоднократно заходил на запрещенные сайты, его предупреждали о том, что это незаконная деятельность, но он продолжал этим заниматься.

В ходе расследования были получены необходимые доказательства, подозреваемый признал свою вину. Прокурор Андрюс Брасас передал дело в суд. Суд назначил обвиняемому штраф в размере 102 МПУ (5100 евро) о конфисковал компьютер.

Каунасская клиника сообщила, что как только была получена информация о незаконной деятельности педиатра, он был уволен.

"Подчеркиваем, что расследование не было связано с работой врача в больнице, но подобные нарушения не могут сочетаться с работой педиатра", – указано в сообщении врача.

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