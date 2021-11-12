Банк SEB в следующем году увеличивает тарифы на основные услуги

С конца января 2022 года банк SEB планирует увеличить некоторые тарифы на свои услуги. Увеличится минимальная плата за основные услуги банка (за открытие счета, за его присмотр, закрытие, за перевод денег на счет), за выдачу генератора кодов.

"Представители банков Swedbankas, Citadelė и Šiaulių что пока в следующем году никаких изменений не планируют, банк Luminor указал, что эти вопросы могут обсуждаться только в начале следующего года", - сообщает портал LRT.lt.

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По данным Центробанка Литвы, закон не запрещает банкам менять действующие расценки или устанавливать новые, но банк должен предупредить пользователей об этом заранее – минимум за два месяца.

По замечанию ЦБ, максимальная плата за корзину услуг банка не должна превышать 1,45 евро в месяц, а для получателей социальной помощи – не больше 0,72 евро в месяц.

В корзину входит открытие счета и присмотр за ним, э-банкинг, средство подключения к нему, перевод денег, внесение наличных на счет, выдача платежной карты, безналичный расчет и оплата услуг по интернету.

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