Коронавирус в Литве: 2641 новый случай и 14 смертей

За минувшие сутки в Литве был выявлен 2641 новый случай заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 14 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Среди умерших 10 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2705 человек, полную схему вакцинации завершили 13 969 жителя.

В больницах сейчас проходит лечение 1792 пациента с COVID-19, 144 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено почти 16 600 молекулярных (ПЦР) и 7400 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей немного снизился и составил 1305,9 случая.

Этот показатель сокращается третий день подряд. Доля положительных тестов также снизилась до 14,6%.

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