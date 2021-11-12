По данным полиции, нападение было совершено в среду, 10 ноября, в 18.30 ч., на ул. С.Станявичаус. Неизвестный напал на 62-летнюю женщину, душил ее, потом повалил на землю и проверил содержимое рюкзака своей жертвы.
Поскольку ничего ценного он не нашел - сбежал.
Проводится расследование по факту ограбления.
Полиция уже сообщала, что задержала грабителей, которые в конце октября и в начале ноября нападали на женщин в столичных микрорайонах Шешкине и Фабийонишкес.
По данным полиции задержаны молодые люди 1994 и 1997 г.р.
Их подозревают в нападении на женщин, применении насилия - женщин душили и в ограблениях.
По данным полиции, было совершено семь таких преступлений.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!