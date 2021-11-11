Глава Департамента миграции Литвы: осталось рассмотреть 700 заявок о предоставлении убежища

Департамент миграции Литвы рассмотрел около 2400 заявок о предоставлении убежища, которые подали нелегальные мигранты, которые пришли из Беларуси.

Глава Департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте сказала, что осталось рассмотреть около 700 заявок. Их планируют рассмотреть до конца ноября.

"На этой неделе мы заканчиваем рассмотрение простых случаев, а до конца месяца завершим рассмотрение всех заявок", – сказала она.

"Остались проблемные заявки, которые нуждаются в тщательном расследовании: там нужно делать переводы документов, обращаться за информацией в разные ведомства, учреждения, службы или просто собирать информацию о регионе, из которого человек родом", – продолжила Гудзинскайте.

По ее словам, до сих пор статус беженца получили 6 человек.

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