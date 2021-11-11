"Был назначен штраф", – сказала в четверг представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская.
По ее словам, полиция пока не получила информацию о том, что депутат заплатил штраф, поскольку информация поступает позже через Государственную налоговую инспекцию.
"Сегодня я плачу 250 евро за то, что осмелился в театре временно снять маску, потому что задыхался и потел", – сказал в четверг депутат.
Фотографию Кепяниса в театре без маски на этой неделе выложил консерватор Юстас Джюгялис.
Он сказал, что обратился в полицию. Сам Кепянис принес извинения "здоровому обществу" и сказал, что это был последний раз, когда он воспользовался "паспортом возможностей".
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