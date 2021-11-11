ГСРЭ: отопление в ноябре на 45% дороже, чем год назад

Центральное отопление в Литве за год подорожало на 45,5%, а за месяц – на 12,2% – в ноябре оно стоит 5,79 евроцентов за кВт (без НДС).

Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) утверждает, что подорожание отопления обусловлено ростом цен на топливо и тепло.

По данным службы, в цену отопления на ноябрь включена сентябрьская стоимость биотоплива – за год биотопливо подорожало на 64,3%, а природный газ – на 222%.

Если сравнивать цены в пяти крупных городах Литвы, то дешевле всего отопление будет в Каунасе, а дороже всего - в Вильнюсе, самое дешевое отопление в Литве - в Утене (4,44 цента с НДС), а самое дорогое – в Парвенишкес (10,62 центов).

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