За то, чтобы возвращенный президентом закон был принят вновь, голосовали 73 члена сейма, против - 57, воздержались 4 депутата.
Для отклонения вето президента необходим был 71 голос.
После отклонения вето, с 1 декабря вступят в силу поправки к Закону о профилактике и контроле инфекционных заболеваний, что обязанные периодически тестироваться работники будут платить за тесты.
Глава страны отметил, что такие поправки сделают недоступным тестирование и снизят мотивацию людей проходить тесты.
Правящие заявили, что следует принимать все меры, которые помогут стимулировать вакцинацию.
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