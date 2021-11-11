За то, чтобы возвращенный президентом закон был принят вновь, голосовали 73 члена сейма, против - 57, воздержались 4 депутата.

Для отклонения вето президента необходим был 71 голос.

После отклонения вето, с 1 декабря вступят в силу поправки к Закону о профилактике и контроле инфекционных заболеваний, что обязанные периодически тестироваться работники будут платить за тесты.

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Глава страны отметил, что такие поправки сделают недоступным тестирование и снизят мотивацию людей проходить тесты.

Правящие заявили, что следует принимать все меры, которые помогут стимулировать вакцинацию.

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