Глава МВД Литвы: призывов менять законы о развороте мигрантов от комиссара ЕК не было

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что от комиссара Европейской комиссии (ЕК) Илвы Йоханссон не поступило призывов вносить изменения в действующие правовые акты Литвы о развороте мигрантов.

"Такой дискуссии не было, что нужно что-то смягчить, но, видимо, какие-то вопросы возникают, однако никаких официальных или неофициальных призывов менять свои законы мы не получили", - в четверг сообщила политик.

По словам А. Билотайте, еврокомиссар "выразила всецелую поддержку Литве (...), комиссар на нашей стороне, на стороне Литвы".

"Так как поднимался вопрос о правовом регулировании, было отмечено, что это было высказывание общего характера, что нужны дискуссии, нужен диалог", - разъяснила она.

Независимый брюссельский новостной портал EUobserver в среду сообщил, что ЕК, скорее всего, потребует, чтобы Польша, Латвия и Литва внесли изменения в недавно принятые законы, которые позволяют вытеснять мигрантов на территорию Беларуси.

"Мы всё еще оцениваем (ситуацию), но, полагаю, будем просить изменить некоторые правовые акты", - цитируется И. Йоханссон.

С августа иностранцы, которые нелегально пытаются пересечь границу, разворачиваются и направляются в пункты погранконтроля или посольство в Минске. Всего в Литву с территории Беларуси не допущено 6320 человек.

Некоторые критики утверждают, что такие действия можно считать вытеснением, а это является нарушением европейской Конвенции о правах человека.

Пограничники Литвы утверждают, что они не вытесняют мигрантов, а не пускают их на территорию Литвы.

"Наш долг (...) - защищать внешнюю границу ЕС, мы это и делаем, мы защищаем и свою национальную безопасность", - заявила А. Билотайте.

Министр отметила, что Литва готова ко всем возможным сценариям.

Шимоните: Литва руководствуется прецедентом ЕСПЧ о разворачивании мигрантов

Литва руководствуется сформированным Европейским судом по правам человека прецедентом, предусматривающим исключения, когда можно применять тактику разворота мигрантов, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

Так она отреагировала на сообщения, что Еврокомиссия будет требовать изменения принятых миграционных законов Польши, Латвии и Литвы, которые позволяют разворачивать мигрантов.

"Это не позиция Брюссела или чья-то позиция. Есть прецедент Европейского суда по правам человека в деле Испании и Марокко, там ясно сформулированы процедуры, прецедент, обстоятельства, в которых эта тактика может применяться. И, как я понимаю, то, что происходит у восточных границ Польской республики и Литовской республики - это абсолютно то, о чем говорится в решении суда", - заявила журналистам И. Шимоните.

В этом году нелегально перешли границу Литвы с Беларусью свыше 4,2 тыс. мигрантов, свыше 6 тыс. мигрантов не допущены на территорию Литвы.

Литва и другие страны Запада обвиняют режим Александра Лукашенко в организации потока мигрантов и называют это гибридной агрессией.

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