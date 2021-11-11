"Delfi. Главное": что делает Литва для выхода из мигрантского кризиса, как ситуацию оценивают в Германии? Интервью с вице-министром иностранных дел Литвы

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После попыток штурма польской границы, мигранты, направляемые белорусскими силовиками, подходят и к границе Литвы. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните обратилась к жителям и призвала их перед лицом угрозы кризиса, связанного с мигрантами, оставаться сплоченными, бдительными и непоколебимыми. На границе с Беларусью введен режим ЧП. Польские власти в гибридной атаке винят не только режим А.Лукашенко, но и руководство России.

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