Коронавирус в Литве: 2639 новых случаев и 25 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2639 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 25 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

Среди умерших 15 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2158 человек, полную схему вакцинации завершили 10 104 жителя.

В больницах сейчас проходит лечение 1770 пациентов с COVID-19, 135 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено почти 15,1 тыс. молекулярных (ПЦР) и 7,1 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей немного снизился и составил 1332,6 случая. Этот показатель сокращается третий день подряд. Доля положительных тестов также снизилась до 15,3%.

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