Президент Литвы: ЕС не может вести переговоры с незаконно избранным президентом Беларуси

Евросоюз (ЕС) и отдельные его страны не могут разговаривать с незаконно избранным президентом Беларуси Александром Лукашенко, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Он отметил, что следует не разговаривать с минским режимом, а ужесточать международные санкции против него.

"Интересно, как может Евросоюз начать переговоры с Александром Лукашенко, если после выборов весь ЕС - не отдельные его страны - заявили, что выборы являются незаконными, выборы были не прозрачными, их результат мы не признаем. Это означает, что Александр Лукашенко является нелегитимным президентом Беларуси. Евросоюз не разговаривает с главами стран, которые являются нелегитимными", - в среду заявил информационному порталу 15min Г. Науседа.

Он считает, что необходимо дать отпор создавшему миграционный кризис режиму, и этот отпор следует усиливать.

"Я полагаю, мы, напротив, должны реагировать более жесткими санкциями, которые затронут самый стержень режима и конкретно - торговлю людьми или контрабанду. Итак, (санкции) ориентировать на аэропорты, на авиалинии, который втянуты в эту нелегальную деятельность", - заявил президент.

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду во время беседы с президентом России Владимиром Путиным попросила его использовать свое влияние, чтобы Беларусь остановила "негуманное" превращение нелегальной миграции в оружие, сообщил представитель канцлера.

В ответ на это В. Путин предложил обсудить эти проблемы напрямую с Минском.

В настоящее время ЕС обсуждает следующий пакет санкций в отношении минского режима.

Напряжение на границе обострилось в понедельник, когда несколько тысяч мигрантов прибыли на границу с Польшей. Они пытались прорваться в страну. В Литве опасаются возникновения на границе похожей ситуации.

Со среды в приграничной зоне Литвы введено чрезвычайное положение.

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