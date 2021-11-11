Погранслужба Литвы: ночью на границе серьезных инцидентов не зафиксировано не впустили больше 20 мигрантов

В ночь на четверг не было зафиксировано значительных инцидентов, пограничники заметили более 30 пытавшихся нелегально перейти границу мигрантов, заявил государственному телеканалу LRT глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.

"Ночь прошла достаточно спокойно, полуночи у нас было немного происшествий у госграницы с Беларусью - 35 мигрантов пытались незаконно попасть в Литву, но их не пропустили. Продолжалось наблюдение с воздуха, а также с позиций, где дислоцированы наши силы", - сообщил глава СОГГЛ.

Он добавил, что на границе пограничники зафиксировали две группы мигрантов, всего приблизительно 30-40 человек.

"Также у нас есть данные, что по крайней мере одна из этих групп окружена белорусскими пограничниками", - заявил он.

Не впустили больше 20 мигрантов

За минувшие сутки литовские пограничники не пустили в Литву из Беларуси 22 нелегальных мигранта, пытавшихся попасть в страну в неразрешенном месте.

По данным СОГГЛ, в среду никто не был впущен в Литву по гуманитарным причинам. За минувшие сутки литовскими пограничниками и помогающими им представителями вооруженных сил Литвы не применялось служебное оружие.

Во вторник литовские пограничники не впустили в Литву 281 мигранта с территории Беларуси, в понедельник - 73, в воскресенье - 97, в субботу - 98, в пятницу - 126, в четверг - 58.

В среду около полудня на территории Беларуси у Лаздияйского района были слышны отдельные выстрели из автоматов.

По данным СОГГЛ, за минувшие сутки пограничники фиксировали так называемые активные группы мигрантов, которые приближались к границе, но затем ушли. В них был в несколько раз больше людей, чем в среду.

С понедельника у польской границы собрались несколько тысяч нелегальных мигрантов, они разбили лагерь и пытаются штурмовать границу. Похожих действий на границе с Беларусью ожидают и в Литве, из-за чего в среду в приграничной зоне Литвы было введено чрезвычайное положение.

В этом году нелегально перешли границу Литвы с Беларусью свыше 4,2 тыс. мигрантов.

Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации потока мигрантов и называют это гибридной агрессией.

С понедельника у польской границы со стороны Беларуси собралось несколько тысяч нелегальных мигрантов, которые там разбили лагерь и пытаются штурмовать границу. Похожего сценария ожидают и на границе Литвы с Беларусью, из-за чего в среду на литовской границе с Беларусью введено чрезвычайное положение.

Р. Любаевас в среду заявил, что пограничники наблюдают движение нелегальных мигрантов к литовской границе, возможно, их подвозят на грузовых машинах.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в среду заявил, что, вероятно, на границе Литвы с Беларусью сосредоточено около 1 тыс. нелегальных мигрантов, он не исключил, что их могут начать вытеснять в Литву.

В этом году нелегально перешли границу Литвы с Беларусью свыше 4,2 тыс. мигрантов, более 6 тыс. не были впущены в страну.

Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации потока мигрантов и называют это гибридной агрессией.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!