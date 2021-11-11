"Ночь прошла достаточно спокойно, полуночи у нас было немного происшествий у госграницы с Беларусью - 35 мигрантов пытались незаконно попасть в Литву, но их не пропустили. Продолжалось наблюдение с воздуха, а также с позиций, где дислоцированы наши силы", - сообщил глава СОГГЛ.
Он добавил, что на границе пограничники зафиксировали две группы мигрантов, всего приблизительно 30-40 человек.
"Также у нас есть данные, что по крайней мере одна из этих групп окружена белорусскими пограничниками", - заявил он.
Не впустили больше 20 мигрантов
За минувшие сутки литовские пограничники не пустили в Литву из Беларуси 22 нелегальных мигранта, пытавшихся попасть в страну в неразрешенном месте.
По данным СОГГЛ, в среду никто не был впущен в Литву по гуманитарным причинам. За минувшие сутки литовскими пограничниками и помогающими им представителями вооруженных сил Литвы не применялось служебное оружие.
Во вторник литовские пограничники не впустили в Литву 281 мигранта с территории Беларуси, в понедельник - 73, в воскресенье - 97, в субботу - 98, в пятницу - 126, в четверг - 58.
В среду около полудня на территории Беларуси у Лаздияйского района были слышны отдельные выстрели из автоматов.
По данным СОГГЛ, за минувшие сутки пограничники фиксировали так называемые активные группы мигрантов, которые приближались к границе, но затем ушли. В них был в несколько раз больше людей, чем в среду.
С понедельника у польской границы собрались несколько тысяч нелегальных мигрантов, они разбили лагерь и пытаются штурмовать границу. Похожих действий на границе с Беларусью ожидают и в Литве, из-за чего в среду в приграничной зоне Литвы было введено чрезвычайное положение.
В этом году нелегально перешли границу Литвы с Беларусью свыше 4,2 тыс. мигрантов.
Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации потока мигрантов и называют это гибридной агрессией.
С понедельника у польской границы со стороны Беларуси собралось несколько тысяч нелегальных мигрантов, которые там разбили лагерь и пытаются штурмовать границу. Похожего сценария ожидают и на границе Литвы с Беларусью, из-за чего в среду на литовской границе с Беларусью введено чрезвычайное положение.
Р. Любаевас в среду заявил, что пограничники наблюдают движение нелегальных мигрантов к литовской границе, возможно, их подвозят на грузовых машинах.
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в среду заявил, что, вероятно, на границе Литвы с Беларусью сосредоточено около 1 тыс. нелегальных мигрантов, он не исключил, что их могут начать вытеснять в Литву.
В этом году нелегально перешли границу Литвы с Беларусью свыше 4,2 тыс. мигрантов, более 6 тыс. не были впущены в страну.
Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации потока мигрантов и называют это гибридной агрессией.
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